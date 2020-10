Philippe THERON

Les thèmes que j'aborde lors de mes missions concernent le système d'information au sens large (organisation, aide au choix, planification, formation, implémentation, coordination ...) et peuvent être déclinés ainsi :



- Conduite et réalisation de l'ensemble des activités de mise en oeuvre dERP (M3 (Movex), JDE OneWorld, Dynamics NAV)

- Missions de consulting et dassistance à maîtrise douvrage : aide au choix ERP, urbanisation SI, définition de « core model », projets de fusion dorganisations

- Encadrement fonctionnel et technique d'équipes dans la réalisation de logiciels applicatifs

- Analyse et développement de progiciels dans les domaines scientifiques, industriels et de gestion



Mes formations et mes expériences m'ont permis de traiter les activités de la plupart des domaines de l'entreprise : finance, production, logistique, marketing, administrations des ventes, relation clients, paie et RH, décisionnel ...



Mes interventions ciblent principalement les PME/PMI sur des problématiques d'amélioration et d'optimisation du système d'information. Mon approche tend à combiner expérience, méthodologie, écoute, créativité, pédagogie afin d'offrir des prestations adaptées à chaque contexte rencontré.



Mes compétences :

M3 / Movex

ERP

Trading

Logistique

Urbanisation

Consultant

Sécurité