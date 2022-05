Sandrine POING

Psychologue du travail

Domaine d 'intervention : En libéral - En entreprise

En Libéral : Aide et soutien psychologique, consultations concernant tout salarié exposé aux situations suivantes : stress, harcèlement moral, mal-être, épuisement professionnel, mise à l'écart, placardisation, problèmes relationnels ou communicationnels, difficultés à se rendre sur son lieu de travail (absentéisme, démotivation...).



En entreprise : Notre démarche consiste à identifier les situations de travail fragilisées, les facteurs de risques, mais aussi à repérer les dysfonctionnements susceptibles d'être à l'origine de troubles, pour ensuite mettre en place des stratégies.

Le travail étant toujours au cœur de la problématique.

Nous intervenons dans le cadre d'accompagnement aux changements, de conflits, de situations de crise ou de souffrance au travail.

Notre intervention permet également aux salariés de pouvoir débattre sur leur travail.



Notre mission : Relier les individus au collectif de travail et satisfaire leur besoin d'échanger sur celui-ci, pour faire de cette proximité une force et redonner au métier tout son sens.



Mes compétences :

Analyse de pratique

Risques psychosociaux

Psychologie du travail

Gestion des conflits

Gestion du stress

Burn out

Bore out

Brown-Out