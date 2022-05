Sandrine POMMIES

Manager de proximité de rédacteurs sinistres IARD pendant 12 ans dans une mutuelle d'assurances

Rédactrice juridique en MRH et AUTO avec complète autonomie de l'instruction d'un dossier

Formatrice pour le compte du service formation de mon ex-employeur



Formatrice indépendante depuis sept 2011 pour le compte d'organismes de formation professionnelle d'adultes spécialisée dans le domaine de l'assurance.



J'interviens sur l'animation et la conception d'outils pédagogiques sur les thématiques suivants :



- risques AUTO et MRH matériels et corporels

- fondamentaux de l'assurance

- la protection juridique

- l'assurance de responsabilité ....



Je possède une double compétence en management d'équipes et gestion de TOUS sinistres sauf vie ....



Mes compétences :

Assurance

Assurances

Assurances de personnes

Assurances IARD

Formation

Formation d'adultes

Formatrice

IARD

Juridique

Manager

Protection juridique