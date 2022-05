Sandrine PORCHERET

Passionnée par l'art et la décoration depuis ma plus tendre enfance, diplômée en architecture intérieure, j' ai créé IDS en 2008, mon agence d'architecture intérieure à Troyes.





Chaque personne est unique et chaque mode de vie est original.

Il s’agit donc de créer avec vous un lieu en harmonie avec vous-mêmes, une ambiance qui vous ressemble, cohérente avec vos besoins,vos envies et votre budget.



Espaces de Vie, de Travail, de Loisirs ...



Aménagements, Extensions, Décors thématiques ponctuels et permanents, Événementiel, ...



Maisons, Appartements, Commerces, Bars, Restaurants, Hôtels, Bureaux, Réceptions, ...



Pour un conseil, du coaching, une réorganisation, un aménagement, pour créer avec vous un lieu en harmonie avec vous-mêmes, une ambiance qui vous ressemble, cohérente avec vos besoins, vos envies, votre budget, je vous accompagne, vous guide à chaque étape de votre projet, vous conseille dans vos choix, vos achats, votre démarche pour un résultat personnalisé en harmonie avec votre personnalité et votre mode de vie.



www.ids3.fr



Mes compétences :

Architecture

Art

Décoration

Design