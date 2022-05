Sandrine POTIER

Aujourd'hui diplômée d'un Master 2 en Ecole Supérieure de Commerce, j'ai acquis une première expérience professionnelle dans le secteur de l'immobilier en exerçant le poste de négociatrice en transaction puis, par la suite, en étant responsable du service location.

Je souhaite aujourd'hui me tourner vers de nouveaux défis !



La relation client est le point central de ma recherche ; J'ai d'ailleurs pu consacrer mon mémoire de recherche sur ce sujet : La notion de confiance dans la gestion de la relation client.



Avec un marché en évolution de plus en plus rapide, de plus en plus concurrentiel et avec une dématérialisation de la relation client, il est urgent de redéfinir notre métier dans le sens du conseil de et de l'expertise et surtout de recréer du lien avec nos partenaires, lien basé sur la confiance et le professionnalisme.



C'est dans ce sens que je souhaite m'investir, dans un Groupe performant et innovant qui saura me proposer des perspectives d'évolution.









Mes compétences :

Relationnel

Informatique

Autonomie commerciale

GED Collaborative

Rédaction de contenus web

Organisation du travail

Microsoft Office