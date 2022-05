Sandrine POTIER

De retour de Lybie en juillet 2010, j'ai travaillé en Normandie dans la belle région du Perche pour l'association du cheval percheron, la SHPF.



Nous avons organisé le Congrés mondial du cheval percheron en septembre 2011, cette opération de communication était axée sur le thème de l’utilisation du cheval percheron dans une démarche de développement durable (énergie animale, le cheval au service de la collectivité, dans la réinsertion sociale, le tourisme...).

Nous avons réussi à faire venir 70 000 visiteurs !

Nous sommes fiéres de notre travail et de l'impact (je l'espère) pour l'avenir de notre emblème qui est le percheron.

Merci à ceux qui nous ont soutenu et encouragé pour la race.



Après ces deux expériences riches et variées j'ai su faire preuve de professionnalisme, de polyvalence, de capacité d'écoute, de tolérance, d'autonomie et bien entendu d'adaptation.



Toujours dans mon berceau ornais je me suis formée à l'infographie web et mise en page, secteur d'activité qui me tenait à cœur... la création est devenue pour moi une passion et un moyen de m'exprimer professionnellement et de m'épanouir personnellement.



Mes compétences :

Administratif

Communication

Logistique

Adobe Photoshop

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Réseaux sociaux

Community management

Rédaction