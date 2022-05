Sandrine PREVOT

Mon métier : Faire Parler et Analyser. Ethnologue spécialisée dans les études qualitatives, j’étudie l'univers de sens qui dirige le comportement des consommateurs- attentes, besoins, imaginaire, usages, les valeurs.

A partir d’entretiens en face à face, de réunions de groupes ou de mise en situation, j’analyse le discours et l’interprétation que ce font les individus de leur actes et leurs réalités, afin de comprendre le sens caché, le symbolisme et les motivations individuelles.



Anthropologue sur l'Inde, je publie cette année un livre pour mieux appréhender le marché et la culture indienne « Inde. Comprendre la culture des castes » aux éditions de l’Aube. Ce livre est une présentation de la société contemporaine. Il aborde les habitudes, les normes, le rapport au temps, au corps, à la sexualité, le rôle des castes dans la mobilité sociale, les relations de travail ...

http://editionsdelaube.fr/catalogue/indecomprendrelaculturedescastes





Mes compétences :

Anthropologie

Culture

Interculturelle

Stratégie