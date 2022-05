Sandrine PUCHE

J’ai entamé en 2007 un parcours de reconversion dans le secteur social via mon expérience de jeune fille au pair. J’ai souhaité me qualifier et cumuler des compétences auprès d’un public de jeunes enfants. J’ai ainsi validé mon CAP petite enfance en 2011 en travaillant auprès de familles mais également en établissement comme une Calendreta (école associative bilingue Occitan/Français).



J’ai ainsi développé mes connaissances et mon savoir faire auprès d’un public varié et dans des circonstances très différentes. En étant affectée au sein de différents établissements/entreprises :

une crèche associative,

une école maternelle,

une école élémentaire

et une agence de voyage adaptée aux adultes déficients mentaux.



Je me suis formée à la Langue des Signes Française en février 2017, j’ai actuellement un niveau B1 ou utilisateur indépendant qui me permet d'être une animatrice LSF à part entière !



Mon cheminement professionnel atteste de mes solides compétences : Responsable budgétaire et administratif, Organisation des plannings et des projets pédagogiques, Assurer un accueil individualisé, Planifier et organiser des événements et spectacles, Négocier des prix et Réserver des lieux, Entretenir les espaces de vie et de jeu.



Mon objectif est de créer un espace ludique où les utilisateurs de la Langues des Signes Française puissent pratiquer leurs langues.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion administrative

Secrétariat

Norme iso 9001

Réalisation de devis

Management

Classement

Droit du travail

Gestion de la relation client

GMAO

Force de proposition

Petite enfance

Adaptabilité

Réactivité

Animation socioculturelle

Esprit d'équipe

Communication visuelle

Gestion des conflits

Animation d'équipe

Hygiène

Sécurité incendie

Bureautique

Pédagogie

Hygiène des aliments

Esprit d'initiative

Communication

Analyser les besoins et définir les objectifs

Gestion financière et comptable

Autonomie

Animation de formations

Tourisme

Accueil de groupes

Formation professionnelle

Aisance relationelle

Organisation d'évènements

Gestion des ressources humaines

PSC1

Accessibilité aux personnes handicapées

Animation de réunions

Coordination

Sécurité au travail

Rigueur