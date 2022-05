Sandrine PUJOL

• Superviser, conduire, contrôler la gestion administrative du personnel (effectifs, mouvements du personnel, temps de travail, dossiers individuels, rémunération et charge sociale).

• Gérer les ressources humaines (besoins qualitatifs et quantitatifs).

• Participer au développement de l’information et de la communication dans l’entreprise.

• Capable de s’adapter à des publics variés pour établir un dialogue.

• Disponible et à l’écoute des autres.

• Capacité de travail en équipe et en relais.