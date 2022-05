Etudiante en Master 2 de Langues Etrangères Appliquées Commerce et Affaires, je suis en alternance au sein de l'entreprise JF Hillebrand à Beaune, je suis en charge de la documentation à l'export, je travaille principalement avec les pays d'Amérique du Sud.



Depuis mon plus jeune âge je suis passionnée par les langues, je parle couramment Anglais, Espagnol et j'ai quelques bases de Catalan.







Mes compétences :

Commercial

Outlook

Pack office

Export

Tourisme