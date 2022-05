Sandrine RAKOTOVAO

Chargé du développement commercial et de la communication de FTHM Consulting en tant que Business Development manager, je m'occupe principalement de la prospection à Madagascar, dans l'Océan Indien et en Afrique via l'identification et le traitement des appels d'offres. Je contribue également au renforcement du réseau de partenaires (cabinets conseils et experts) notamment en Afrique. Je suis enfin chargée des outils de communication du groupe FTHM, concernant les structures EQUATION Ressources Humaines, QUALEX Expertise Comptable et FTHM Consulting.



Mes compétences :

Commercial

Développement commercial

Manager

Textile