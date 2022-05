Valérie SAUTERET

Savoir-faire et champs de compétences :

- conseil en stratégie de ressources humaines, plans de communication

- conception et accompagnement de projets d'entreprise

- ingénierie et réalisation d'études

- conception et gestion d'événements internes / externes

- animation de groupes de travail

- rédaction

- relations médias

- déploiement de campagnes pluri-médias

- maîtrise de la chaîne graphique

- montage de mécénat / partenariat / sponsoring



Langues :

- Anglais : courant

- Allemand : notions



Mes compétences :

Communication

Communication Corporate

Communication externe

Communication interne