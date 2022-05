Sandrine RECONDU

Connecting Values -Array - est un cabinet de recrutement par approche directe spécialisé en recherche, sélection, motivation et accompagnement des professionnels des fonctions de directions stratégiques et opérationnelles ;



le cabinet s'est développé sur un rythme très soutenu, grâce à une approche spécialisée, et par le déploiement de valeurs originales, pragmatiques, entièrement centrées sur la pérennisation de la relation avec les meilleurs candidats du marché.



• Les meilleurs recrutements sont toujours le fruit d'une relation équilibrée entre les acteurs concernés.

• Les meilleurs recrutements sont toujours générateurs de valeurs ajoutées tant pour l'entreprise que pour le cadre dirigeant.



Alors pourquoi Connecting Values ?



• Parce qu'au-delà des profils, des compétences, des motivations, la différence se fait uniquement sur la création de valeurs.



A bientôt