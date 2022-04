Laurence GAILLARD

Parce qu’apprendre, innover, se réinventer et donner du sens est au coeur de mon ADN, 2019 signe pour moi le début d’une nouvelle aventure entrepreneuriale passionnante et d’une nouvelle association au sein de l’agence BLeW, agence de design d'espace nouvelle génération, avec Marie Le Magueresse, architecte d’intérieur.



Cette nouvelle aventure me permet de poursuivre le chemin initié avec Innovaders en conjuguant passion, plaisir et travail pour réinventer l’expérience vécue au coeur des entreprises en utilisant l'espace comme accélérateur de ces transformations.



Réinventer vos espaces de travail, pour et avec vos collaborateurs, pour incarner la vision et les valeurs de votre entreprise, faciliter les échanges, la créativité et l’innovation, améliorer le bien être de vos collaborateurs et renforcer leur engagement et leur performance, c’est le défi passionnant que je vous propose de relever ensemble avec la BLeW Experience.



Vous avez envie d’échanger avec nous sur la façon de passer de l’envie à la réalisation concrète d’un environnement de travail flexible, collaboratif et respectueux de l’environnement par une approche agile et systémique ou vous avez tout simplement envie de partager avec nous votre expérience de l'impact d'un nouvel espace de travail, rencontrons nous pour en parler !



Make it BLeW !



En parallèle de mes activités professionnelles, je pratique régulièrement l’aviron et je suis passionnée par l’architecture, les lofts et le design.



Expertises : Innovation, Design, Business development, Stratégie Marketing, Segmentation, CRM, e-reputation, Digital, Management, Conduite du changement.



