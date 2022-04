Laurence GAILLARD

Après plusieurs années passées chez Emailjob/Monster (sites internet de recrutement) comme Commerciale Grands Comptes et Responsable d'Agence, nous proposons aujourd'hui d'aider les entreprises à recruter efficacement via les meilleurs sites emploi du marché.



Parce qu'il est parfois difficile de trouver de bons candidats et de gérer les retours, Neo Sourcing prend en charge les différentes étapes des recrutements :

- Achat des offres et CVthèques au meilleur tarif

- Conseils sur le choix des sites emploi selon les profils

- Mise en ligne des offres sur Internet

- Présélection de CV

- Chasse dans les CVthèques

- Entretiens face à face

- Réponses négatives...

Ces prestations s'adressent aux PME/PMI, aux grands groupes, aux RH, aux Dirigeants et aux opérationnels.

Un service qui permet aux recruteurs de déléguer à moindre coût tout ou partie de la gestion administrative et de recruter efficacement.



http://www.neosourcing.fr/



