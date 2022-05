Sandrine RAMAKERS

"Comment créer et entretenir la préférence ? "

Au coeur des réflexions des entreprises ce sujet amorce leur mutation vers de nouveaux modèles.

Il appelle à la transformation des organisations pour atteindre l'excellence de la relation client.



Passionnée et nourrie par ces enjeux, j'ai toujours eu pour exigence d’allier stratégie et opérationnalité, combinaison indispensable pour transformer de façon durable et profitable.



Mon parcours professionnel, en agence, chez l'annonceur ou en tant qu'entrepreneur, met aussi en avant les moteurs qui m'animent : un esprit entrepreneurial et une insatiable curiosité.

Au service des entreprises, ces moteurs alimentent mon appétence pour le challenge, la différenciation et le développement.



Voilà pourquoi, aujourd'hui je souhaite m'engager auprès d'entreprises et d'équipes qui veulent construire leur différence. Faire bouger les lignes est une aventure tellement riche !!!