Sandrine RECCHIA

Ma Licence AEI (Administration et Echanges Internationaux. Mention : Management et Suivi clientèle) m’a permis d’aborder des matières telles que : la gestion, le marketing, le droit, ce qui m’a permis d’avoir un cursus universitaire varié et complet.



Aussi, mon parcours professionnel et universitaire m’ont permis d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques. Mais j’ai surtout appris à travailler de façon organisée, à gérer les priorités de service et à développer les qualités nécessaires pour exercer ce métier : capacité d’adaptation, écoute, dynamisme et travail d’équipe.



Durant mon expérience en entreprise j’ai eu l’occasion de travailler dans l’administratif, la gestion commercial, les ressources humaines (Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, Université Paris1, Mairie), ce qui m’a permis d’acquérir une bonne polyvalence, un sens relationnel développé, de la rigueur et la discrétion accrue qu'exige le domaine des ressources humaines.



De plus, mon Certificat de Capacité Professionnel de niveau III d’Assistante de Direction obtenu en alternance avec une expérience sur le terrain en tant qu’assistante administrative et commerciale m’a permis d’apprendre à satisfaire au mieux l’exigence dédiée aux métiers administratifs. Notamment dans la Fonction Publique d’Etat et Territoriale.



Par ailleurs, mon expérience au sein de services administratifs et le poste de gestionnaire carrière- paye que j'ai occupé jusqu’au 31 août, m'ont permis d'apprendre à travailler en gestion intégrée et être ainsi une gestionnaire RH polyvalente avec les connaissances spécifiques liées aux domaines de la paie et des contrats de travail.



Ainsi, j’aimerai beaucoup mettre mes compétences et connaissances au service de votre établissement.



Je serai enchantée de vous expliquer en détail mes motivations lors d’un entretien.



Veuillez agréer Madame, Monsieur, mes salutations respectueuses.



Mes compétences :

Assistante administrative

Assistante commerciale

Assistante de Direction

Gestion des ressources humaines

Assistance administrative