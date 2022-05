Sandrine REISSER

La vie ne se résume pas : elle se vit.

Mon dernier poste en tant que directrice de l'office de tourisme de Montreuil a été un très beau projet.

Aujourd'hui je suis ouverte à tous les challenges.

Je prend un virage et suis actuellement la formation Social media manager #SMM du Centre de Formation et de Perfectionnement des journalistes #cfpj pour approfondir mon expertise en matière de stratégie digitale, et intégrer une entreprise qui a le projet d'inscrire le digital dans sa stratégie globale.



Ce qui me motive avant-tout est l'investissement dans un poste tourné vers la communication, l'événementiel, le tourisme, le digital ou le développement territorial. Ma connaissance du secteur public (collectivités territoriales entre autres) et institutionnel constitue une bonne complémentarité pour les entreprises tant au niveau national qu’international.



On me reconnaît les qualités d'organisatrice et de communicante.

Je suis curieuse, fiable, rassembleuse, adaptable et ouverte aux changements.



Mes compétences :

Tourisme

Management

Promotion

Stratégie digitale

Gestion de projet

Marketing

Evénementiel

Stratégie de communication

Développement territorial