Sandrine REMY (SOUDANT)

Mon parcours professionnel est tourné résolument vers la réalisation d’outils informatiques le plus souvent au service de stratégies de tests et du développement logiciel de qualité. Les tâches qui m’ont été confiées ont couvert différentes étapes de la vie d’un projet, de sa conception avec la matrice de conformité ou la rédaction des spécifications, sa réalisation par itérations successives en cycle court comprenant les tests automatisés avant livraison au client, ou encore les tests de validation d’un système avant sa mise en production. Vous pourrez, d'ailleurs, consulter le détail des projets que j'ai menés à bien en parcourant mon profil.



Constructive et rigoureuse, j’apprécie de travailler en équipe pour y mettre à profit l’ensemble des compétences de tous. Les différents projets réalisés ces dernières années m’ont convaincue de l’intérêt pour les projets réalisés en impliquant fortement le client tout en incluant les tests automatisés au plus tôt. J’aimerais à présent associer mes compétences à celles de votre entreprise au sein de projets mettant en oeuvre ces savoirs-faire et reste à votre disposition pour vous rencontrer et vous convaincre des atouts que représente ma candidature.



Mes compétences :

Gestion de projet

UML/OMT

Java

SQL

XML

Android

Microsoft C-SHARP

Git

ECLiPSe

XSLT

XML Schema

SysML - Valtech Training

Rational RequisitePro

Perl Programming

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio

Mantis

Linux

IBM Rational Software Modeler

HTML

Ethernet

Eiffel

CVS

C Programming Language

Bugzilla

Apache WEB Server

Apache Maven

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

Management