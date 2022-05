Sandrine RENON

Passionnée par l'art appliqué, le design et la photographie, je suis issue d'une formation d'arts graphiques

et d'infographie qui me permet d'exercer un métier en lien avec mes passions.



Depuis 2012, je propose mes services en qualité de graphiste freelance.

Cela me permet de mieux concilier ma vie de famille avec ma vie professionnelle.



Afin d'élargir mes compétences et mes propositions de services,

j'ai suivi une formation de "Webdesign" à l'école Ariès de Meylan.



Mes compétences :

Sens de l'organisation et méthodique

Competences en communication

communication interne et externe

Capacité d'adaptation et d'implication

Infographiste freelance

Maquette brochure, affiche, plaquette, etc.

Conception

Graphiste freelance

Création

Charte graphique

Illustration