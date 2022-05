Sandrine RESTOUT

Forte dune expérience de plus de 10 ans en Marketing Opérationnel dans le secteur du diagnostic médical et titulaire dune formation scientifique, mon parcours ma permis d'allier connaissances techniques, aptitudes commerciales et compétences marketing afin de promouvoir les produits, d'améliorer la connaissance client et de valoriser limage de l'entreprise via des actions de marketing et communication.



Ce qui me motive : rechercher des solutions pour répondre aux besoins de mes interlocuteurs et accompagner l'évolution de l'entreprise, apprendre et partager mes connaissances.



Mes compétences

Marketing / Communication

Gestion de projet

Gestion de la relation client - CRM

Data management

Formation

Connaissances scientifiques/techniques & qualité/réglementaire



Mes atouts : esprit de synthèse et d'analyse, rigueur, adaptabilité et polyvalence.



Je souhaite m'investir dans une structure qui me permette de mettre en application mes savoirs et compétences tout en les développant.



Je suis disponible pour vous rencontrer afin d'échanger de manière plus approfondie.



