Sandrine REZIOUK

Révélez la Meilleur Version de Vous-même avec le Coaching Energétique!

Accompagnement pour un Bien-être Physique et Émotionnel.

Confiance en Soi, Dépassement de soi, Changement de vie, Reconversion Professionnelle



Préparation Mentale du Sportif : Dépasse tes Objectifs, Booste tes Performances!



Formation Gestion du stress, Gestion des conflits, Confiance en soi.



Praticienne de Bars d'Access Consciousness®

Les Bars, Qu’est-ce que c’est ?



Processus énergétique de libération des mémoires cellulaires.

Ce sont 32 points sur la tête, qui sont touchés en douceur et qui procurent une relaxation intense.

Permet de libérer les pensées, schémas et conditionnements limitants



https://www.facebook.com/lasolutionbienetre/

Facelift© :

Le lifting énergique Access est un moyen formidable de rajeunir le visage et d'inverser les signes du vieillissement sur le visage et dans tout le corps.

Le toucher doux et apaisant appliqué sur votre visage et votre cou agit avec les cellules de votre corps pour restaurer, animer et rajeunir.



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Animation de formations

Accompagnement

Coaching

Pédagogie

Thérapie individuelle

Sophrologie