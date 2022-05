De formation juridique et comptable, je suis à la recherche d'opportunités professionnelles en tant que chargée de recouvrement amiable et judiciaire au sein d'une grande entreprise.



Mes compétences :

Goût du contact et du travail d'équipe

Autonomie et sens de l'adaptation

Rigueur et grande adaptabilité

Recouvrement de créances

Facilité d'adaptation

Bon relationnel

Affacturage

Organisation

Procédures collectives

Négociation