Sandrine RICHARD

Je suis de nature curieuse et toujours motivée pour mener à bien les actions qu'on me confie dans un contexte en perpétuelle évolution que sont les ressources humaines.



Trouver un équilibre adéquat entre législation et réalité du travail est une source de progrès pour l’ensemble des acteurs de l’entreprise que je m’efforce d’accentuer au maximum.



Les mutations organisationnelles sont source de renouveau, de modernisme et de responsabilisation à tous les niveaux de l’entreprise. A ce titre j’accompagne le changement qui est primordial pour une pleine réussite et une pérennité de la structure.



Mes compétences :

Recrutement

Management

GPEC

Veille juridique et législative

Gestion de la formation

Gestion des ressources humaines