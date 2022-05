Sandrine RIFF - GIRODON

Nous sommes tous co-acteurs de notre vie.

Développer ses potentiels est accessible à tous, individuellement et collectivement.



Dans un monde en mouvement permanent, tout est possible.

A chacun de saisir les opportunités selon ses objectifs, ses moyens, ses ressources et son énergie.



Accompagner le développement tant personnel que professionnel est mon métier depuis 14 ans.

- première clé : analyser ensemble le besoin implicite et les conditions de réussite

- deuxième clé : co-construire les étapes du projet en fonction des objectifs, des moyens et des contraintes

- troisième clé : mettre en œuvre les étapes du projet, valider leur avancement et les actions correctives

- quatrième clé : évaluer le chemin parcouru et prendre du recul sur ce qui s est passé pour permettre un ancrage des repères essentiels a l avenir



Mes compétences :

Pédagogie

Management

Ressources humaines

Sociologie

Coaching