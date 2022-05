Sandrine RIVIERE

Ayant suivi mon conjoint à Bordeaux, je suis à la recherche d’un nouvel emploi



Je suis titulaire d’un DEUST Biologie-Santé-Environnement, j’ai d’abord évolué au sein de la société Sartorius en tant qu’adjointe au responsable de laboratoire. Puis à la Lyonnaise des Eaux du poste d’inspecteur réseaux assainissement au poste d’adjoint au responsable de service.



Durant mon dernier emploi, j'ai débuté sur le terrain où j'ai acquis mes compétences techniques en assainissement. J'ai ensuite évolué pour être adjoint du responsable d'exploitation assainissement. A ce poste j'ai développé mes acquis en effectuant les tâches suivantes :

- organiser les campagnes de curage, inspection télévisée et visite de réseaux

- organiser les contrôles chez les riverains

- rédiger les compte-rendus aux riverains et aux collectivités

- gérer les incidents (pollution, fortes précipitations, débordement du réseau)

- communiquer auprès des collectivités et des riverains

- gérer les contrats avec les collectivités et les budgets

- suivre la sous-traitance et la réalisation des travaux

- remplacement du responsable

- répondre aux réclamations clients



J'ai également managé une équipe de 12 personnes, soit :

- élaboration des plannings hebdomadaire et du planning des congés

- élaboration et suivi du plan de charge annuel

- recrutement de nouveaux collaborateurs

- accueil des nouveaux arrivants et organisation des formations

- gestion des agents de terrain au quotidien

- gestion du parc de véhicules et de l'approvisionnement des outils pour les agents



Je suis une personne mature, sérieuse, ponctuelle et motivée. Je sais gérer ma charge de travail et déléguer si besoin. Je m'adapte et apprends vite. J'ai le sens des responsabilités et du travail d'équipe.



Mes compétences :

Office

Autocad

SIG (APIC)