Philippe ESTARZIAU

Après une grande expérience du management et des opérations (environ 15 ans) je suis retourné dans le monde de l'ingénieurie et de la recherche.



Actuellement en poste au sein du Centre Technique Distribution SUEZ, je suis expert dans les domaines de la maintenance et des travaux sur réseaux d'eau potable.

J'assure essentiellement :

* Des missions d'assistance techniques en France et à l'étranger.

* Je participe à des projets de recherche et développement pour le groupe

* Je travaille sur le Knowledge management du groupe

* Je suis formateur en France et à l'étranger



Mes compétences :

Vente

Services

Eau

Environnement