Sandrine ROBERT

Deux fils conducteurs majeurs caractérisent mon parcours professionnel depuis plus de 25 ans :

* l'international - c'est ma passion des langues et la volonté de côtoyer une grande diversité d'identités et de cultures qui m'ont conduite dans cette voie.

* l'assistanat - j'apprécie tout particulièrement de former un binôme de confiance au service de la performance et respectueux des valeurs humaines.



Mes compétences :

Aptitudes rédactionnelles

Capacités d'adaptation

Curiosité

Esprit de synthese

Goût pour les chiffres

International

Qualités relationnelles

Rigueur

Sens du service

Synthèse

Luxe

Vente

Export

Commerce international