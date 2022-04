Alain DARS

Suite à mon licenciement économique, et après un bilan de compétences, j'ai effectué un stage de reconversion à l'AFPA Limoges, et ai obtenu un titre de "Comptable Assistant", niveau IV.

Afin de poursuivre dans cette voie, j'ai effectué un nouveau stage à l'AFPA Limoges, et ai obtenu un titre de "Comptable Gestionnaire", niveau III.



Malheureusement, à 59 ans, il de plus en plus difficile de retrouver un emploi. Je suis prêt à répondre à toute proposition, même si elles ne correspondent pas vraiment à mon parcours professionnel.



Ayant plus de 50 ans, et étant inscrit à Pôle Emploi, je suis éligible aux contrats aidés CUI-CAE et CUI-CIE.



Je suis également éligible au CDD Sénior (18 mois, renouvelable une fois, soit 36 mois maximum).