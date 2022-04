François VAQUIER

M'étant forgé une expertise RH au moment de la professionnalisation des armées, puis dans les phases successives de restructurations qui ont suivi, disposant d'une bonne connaissance de l'organisation et du fonctionnement de l'Administration publique (cabinet ministériel), j'ai acquis dans mes dernières responsabilités au sein du ministère de la Défense une double expérience

- de la conduite du changement, à l'occasion des profondes transformations structurelles et organisationnelles,

- et de l'accompagnement des transitions professionnelles de cadres dirigeants (ingénierie d'outplacement de plusieurs centaines d'officiers généraux durant 4 ans).

Je mets aujourd'hui à profit ce capital d'expériences et de compétences, au service d'un projet de création et de développement du cabinet de Management de transition "ADN Management Partners", en tant qu'associé.

Par ailleurs, j'interviens ponctuellement dans les domaines du conseil RH ou de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, dans le cadre de marches publics, en tant que consultant.









Mes compétences :

DRH

Recrutement

Approche directe

Accompagnement