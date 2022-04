Georges DESPAGES

Initialement Consultant en Supply Chain, je cumule plus de 16 ans d’expérience dans le management de projet ainsi que dans le management d’équipes opérationnelles. Les secteurs où j'ai exercé sont à 80% l'industrie automobile et 20% les biens de consommation.

J'interviens aussi suite à une fusion ou un rachat de société, cela à la demande de Private Equity Funds ou d'actionnaires plus conventionnels.

Ces expériences multiples me permettent de réaliser et d’accompagner toutes les phases d’un projet de réorganisation.



Niveaux d'intervention:

- Directeur de Site, Manager de transition

- Supply Chain Director, Manager de Transition

- Supply Chain Manager de transition

- Chef de projet Performance Fournisseur

- Chef de projet Supply Chain dans le cadre de nouveaux business

- Responsable planning

- Chef de projet 5S et TPM

- Formateur multilingue pour le compte d’OEM en environnement multiculturel (Europe de l'Est et Amérique du Sud)



J'ai aussi acquis des compétences dans les métiers suivants:

- Management en environnement de RPS,

- Direction de site sensible,

- Redeploiement de personnel,

- Recours à la rupture conventionnelle,

- Reconquête commerciale,

- Mise en oeuvre d'outils d'analyse de la rentabilité et engagement de plan d'actions correctives

- Transfert industriel (inclus expérience vers pays low cost),

- Gestion des approvisionnements et des stocks,

- Gestion des PIC et PdP,

- Amélioration des prévisions commerciales: Futurmaster

- Amélioration de process et de scénarii Supply Chain

- Définition d'emballages

- Livraisons en L3P, Logistique alternative, L3PS et synchrone

- Management des Opérations en pays low cost

- Process d’amélioration des indicateurs de performance

- Rédaction d’AMDEC logistique et mise en œuvre des plans de sécurisation

- Réalisation d’audit Evalog

- Plan transport + opérations de magasinage



J'ai exécuté des missions dans les pays suivants: Angleterre, Argentine, Belgique, Brésil, Croatie, Espagne, Slovénie.



Mes compétences :

Project Management Office

Luxe

Biens de grande consommation

Packaging

TVA

Échange de données informatisé

Gestion de projet

Management de transition

Conseil

Middle east