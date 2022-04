Jenia MOINARD

Traductrice indépendante.

Diplômée de philologie française ( spécialiste en langue et littérature françaises ), traductrice assermentée près la Cour d'Appel de Lyon, je suis à la recherche de groupes, associations, sociétés qui auraient besoin de traductions ou interprétariat bulgare-français et vice versa ou tout simplement d'élargissement de leurs activités vers les Pays de l'Est. Selon les opportunités qui pourraient se présenter, je suis encline à élargir de mon côté le registre de mes activités: un spécialiste en langues est dans la plupart des cas quelqu'un de polyvalent, il pourrait collaborer autant dans les médias que dans les agences de traduction ou les maisons d'édition. Ceci dit, c'est un rêve de jeunesse: me lancer dans la traduction littéraire et pourquoi pas dans l'écriture non plus ?



Je suis ouverte à tout contact et proposiitions éventuelles pouvant me donner une bouffée d'oxygène socio-professionnel.



Mes compétences :

Édition

Formation

Traducteur

Traducteur assermenté

Traduction

Traduction littéraire