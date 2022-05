Sandrine ROLLET

Mon plaisir : répondre aux besoins des clients.



Lors de ma formation et de mes expériences professionnelles, j'ai acquis de solides compétences en comptabilité et en droit (fiscalité, immobilier…). Depuis 10 ans je partage mes connaissances en qualité de formatrice chez des éditeurs de logiciel.



Pour remplir ma mission, je me suis initiée à l’analyse fonctionnelle, aux bases de données et au langage SQL.



Je suis actuellement à la recherche d'une nouvelle opportunité de carrière, dans la formation, l'enseignement ou l’analyse fonctionnelle.



Mes compétences :

Comptabilité

Immobilier

Pédagogie

SQL

Microsoft Word

Microsoft Excel

Informatique

Analyse fonctionnelle

Travail en équipe

Développement informatique