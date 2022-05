Sandrine RONXIN

Bonjour,





Une grande polyvalence acquise dans divers secteurs m’a permis d’acquérir une expérience enrichissante et constructive.



Rigoureuse, déterminée et aimant travailler au contact de la clientèle, je me tiens à votre entière disposition pour vous exposer ma motivation.



Je suis actuellement responsable de secteur au sein de la société Saumonerie Saint Férrol sur le secteur de l'île de France et le nord pas de calais depuis presque trois ans.



Je rencontre les chefs de rayon, chefs de secteur ou directeurs de magasin pour de la négociation commerciale en vu d'opérations en directe, tout en vérifiant les acoords nationaux (4P).



Ronxin sandrine



Mes compétences :

Vente

Distribution

Développement commercial