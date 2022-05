Sandrine ROUBINET

Jeune femme dynamique et volontaire, je travaille depuis plus de 6 ans en contrôle de gestion.



Je suis à l'écoute de toute proposition de poste en tant que Contrôleur de Gestion ou Business Analyst

Ces dernières années, j'ai travaillé dans des filiales françaises de groupes industriels ou j'étais chargée notamment de l'élaboration du budget en étroite collaboration avec les opérationnels via SAP (modules FI/CO et BW)



Mon objectif est de vous faire partager ma passion pour mon métier en étant force de proposition dans le cadre du suivi de votre activité avec l'élaboration du budget et du suivi du chiffre d'affaires. Evoluer et m'investir dans une structure dynamique à dimension internationale, tel est mon objectif.



Mes compétences :

SAP

Pack office

Business Object

Business Analyst

Contrôle budgétaire

Contrôleur de gestion

Industrie

Reporting