Marie-Elisabeth PRIGNOL

Catalogue de services



. Définition, optimisation et amélioration continue de processus ;

. Conduite et accompagnement du changement ;

. Méthodes et Qualité ((ISO), ITIL (certifiée), CMMI (certifiée)) , Lean IT, Scrum, Kanban, SAFE ...

. Méthodologie de gestion de projet, management de projet, conduite de projet ;

. Organisation, planification, coordination, suivi de grands projets transverses ;

. Encadrement vertical et transverse (dont off-shoring).