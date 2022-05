Sandrine ROUDIER

Généraliste RH opérationnelle, autonome, alliant professionnalisme et enthousiasme, appréciant les environnements PME.

Mon expérience couvre l'administration du personnel, la formation, le recrutement, le juridique et la gestion de projets (audit social, remaniement d'un règlement intérieur...)

Aujourd'hui mon projet s'inscrit au sein d'un groupe ou d'une filiale pour apporter mon expertise et accompagner le développement humain de l'entreprise.



Rigoureuse Organisée Discrète Polyvalente Persévérante Aisance relationnelle Grand sens de l'adaptation à l'environnement Sens des Responsabilités Efficace dans le travail en équipe Ouverture d'esprit et esprit d'initiative



Mes compétences :

Participer au processus de paie

Participer au processus de recrutement

Assurer la veille juridique et sociale

Mettre en oeuvre la formation professionnelle

Mettre en place un projet GPEC

Administrer du personnel