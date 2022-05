Sandrine ROUJA

Juriste de formation, j’ai plusieurs années d’expérience dans l’appui administratif et juridique d'un directeur de deux laboratoires, dont l'un d'importance internationale,

+ Responsable de veille (rédaction, édition)

+ Formatrice (veille juridique, droit social).



Pôles de compétence : contrats, affaires, propriété intellectuelle, responsabilité, nouv. technologies....



Blogeuse, twitteuse, auteur.



Rédaction d'articles (exemples) :

* Du soin à apporter aux clauses contractuelles en général et à la clause de règlement des litiges en particulier, Village-justice, sept. 2016.

* L'inexécution du contrat : comparez les anciens/nouveaux articles du Code civil, et la traduction en anglais, Village-Justice, janv. 2017.



Rédaction d'ouvrages :

* Co-auteur d'un ouvrage collectif, Ed. ADBS, 2012, avec le chapitre "Contrat et droit de copie".

* Acte du congrès Fadben, 2012, Ed. Nathan (p.186) "Resp. contractuelle et pédagogie : quand les usages rencontrent le contrat dans l'univers numérique".

* Acte colloque Juriscom, Lamy Droit de 'Immatériel, RLDI 2008, n°43, p.86.



Blogs :

* LexGo, la revue (http://c-logeek.blogspot.fr )

* Lex 2.0 (http://logeektic.blogspot.fr )



Twitter : @sandrouja (https://twitter.com/SandRouja ), 600 abonnés



Mes compétences :

Auteur

Communication

E commerce

Formation

Informatique et Libertés

Internet

Juridique

Veille

Veille juridique

Rédaction

Droit des affaires

Édition

Propriété intellectuelle

Droit des contrats

Droit de la Responsabilité Civile