Sandrine ROUVRES

Je suis entrée dans la publicité par la voie commerciale et j'ai continué mon parcours en prenant une voie + créative.

Mon expérience d'assitante chef de pub et de chef de studio me permettent d'avoir une approche plus pragmatique sur la conception des travaux qui me sont confiés.

La maquette, elle, me permet de m'épanouir professionnellement. J'aime vraiment mon métier, le graphisme, la mise en page et tous les aspects techniques qui gravitent autour.

J'ai pu travailler dans de petites et de grosses structures, avec des fonctionnements différents.

Ayant le statut de free-lance je suis amenée à m'adapter rapidement à de nouvelles organisations de travail, de nouvelles problématiques client et me permet de diversifier les types de travaux qui me sont confiés.



Depuis peu, j'ai ajouté une corde à mon arc : j'adapte les travaux "print" en e-mailing, bannières et autres.



Je travaille exclusivement sur macintosh et maîtrise la trilogie PAO ainsi qu'Indesign et Flash.



A la fois caméléon et fourmi, je serais ravie de vous présenter mon savoir-faire.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Graphisme