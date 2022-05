Sandrine ROUX

Mes compétences :

Contribuer à la mise en place de structures

Suivre l'avancement des projets en opérationnel

Recruter les collaborateurs

Elaborer les objectifs

Mettre en place, déployer et suivre les outils

Fédérer l'ensemble des équipes

Consolider les résultats

Définir l'organisation stratégique

Veiller au respect des règles juridiques

Apporter une expertise métier

Assurer, suivre et analyser le recouvrement

Mettre en application la stratégie

Garantir le règlement des fournisseurs

Elaborer et suivre la rentabilité

Elaborer les appels d'offre sous-traitants

Réaliser et analyser des arrêtés de comptes

Accompagner les équipes commerciales

Manager d'équipes

Gérer les litiges RH

Réaliser et analyser des audits prestations

Mettre en place des outils de pilotage RH

Mettre en place des plans d'actions

Piloter une équipe administrative

Former les équipes à l'utilisation des outils

Garantir l'homogénéité et la transversalité

Analyser l'activité et proposer des économies

Mettre en place et suivre les indic