Bonjour!

Je recherche un nouveau challenge professionnel dans différents domaines d'activités, liés au conseil, au recrutement et au commerce.

J'aime le contact avec les clients et j'aime négocier tout en me sentant utile dans mes actions.

Accompagner, former, challenger les autres me motive!



Mes compétences :

Human Resources

Team Management

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Conseil en recrutement

Négociation commerciale

Prospection commerciale