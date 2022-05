Sandrine RUI

Bonjour,



20 années d'expérience professionnelle en tant qu'Assistante de direction au sein d'un Cabinet d'Avocats, et Bureau d' Etudes d'un équipementier automobile américain m'ont permis d'acquérir les compétences suivantes :



- Secrétariat de direction classique : Gestion d'agenda, organisations de réunions et déplacements, courriers, présentations et reportings, rôle d'interface et de coordination,



- Support budgétaire et technique : suivi des coûts budgétaires, réalisation d'indicateurs et traductions techniques,



- Support administratif commercial : Enregistrement des commandes, frappe d'offres, de courriers et de contrats, suivi facturation et relance paiements.



Mes compétences :

Office 2010

Excel

Word

Powerpoint

Outlook

6 sigma