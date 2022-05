Je m'appelle sandrine salles âgée de 38 ans et j'ai travaillé en tant que secrétaire dans une start up dans la téléphonie mobile et en tant qu'employée d'accueil dans un laser express service. Ces expériences m'ont permis d'être compétente à l'accueil et dans la tenue d'un secrétariat. J'ai également fait des missions d'hôtesse d'accueil et notamment au Centre International de Deauville. Je souhaiterai travailler à l'accueil et évoluer vers un poste à responsabilité en secrétariat comme un poste de secrétaire polyvalente ou d'assistante. Je fais actuellement une formation en informatique et en anglais au GRETA à Lisieux afin de maîtriser les nouvelles techniques en secrétariat et être autonome à l'accueil.



Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access