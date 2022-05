Sandrine SAMPAIX

En lien direct avec les deux présidents, véritable business partner participant activement en conseil et actions à mener sur les projets confidentiels ou majeurs engageant l'avenir des sociétés et leur expansion future.



Un parcours évolutif dans le métier des ressources humaines, prononcé par l'intérêt que je porte aux aspects juridiques, la négociation, le management des hommes, le changement et les stratégies de réorganisation.



L'écoute, le dialogue, s'inscrivent dans mes points à privilégier dans mon environnement professionnel et ne peuvent que faciliter la performance et l'envie de progresser en équipe.



Mes compétences :

Conduite du changement

Formation

gestion de carrières

Juridique

Management

Négociation

Pilotage de projets RH

Recrutement

Relations sociales

Réorganisation

Restructuration