Sandrine SANCHEZ

Bonjour,

je recherche un poste dans le secrétariat administratif, accueil, je suis rigoureuse, discrète.



disponible dès maintenant.



Mes compétences :

Classement

Gestion du personnel

Affranchissement et distribution courrier

Gestion de contrats

Gestion du standard téléphonique

Planification de formations

Gestion du stress

Archivage

Gestion des stocks

Suivi des périodes d'essai

Planification, convocation et suivi des rendez vou

Accueil physique et téléphonique

Gestion administrative

Constitution de dossiers (salariés, clients)

Gestion des tickets restaurants