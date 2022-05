Patrice BRISSAUD

Fort d'une expérience de plus de vingt ans dans le commerce, j'ai eu la chance de pratiquer à beaucoup de styles de ventes possibles.

Du particulier au professionnel, de l'artisan à la holding en passant par les PME, PMI, commerçants etc...

Prospection, développement de portefeuille clients, fidélisation, itinérant ou sédentaire, mobile ou en magasin, salon professionnel ou marché, télévente, vente directe ou sur rdv.

Certaines expériences ont été courte, mais toutes les expériences sont positives, et j'en suis sorti toujours plus professionnel.



Mes compétences :

Autonome et autodidacte

Tenace et pugnace

Challenges/Résultats