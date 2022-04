Norbert PROUST

BUZZTUNE.COM RECRUTE DES AGENTS COMMERCIAUX. Me contacter sur ce profil.



Après plus de Vingt années d'expérience dans la publicité et le spectacle au services de nombreux artistes et agences du show-biz, il était temps pour moi de créer ce projet qui me tenais à cœur depuis quelques temps : BUZZTUNE.COM

Le monde des artistes indépendants souffre énormément d'un manque de moyens financiers pour promouvoir leurs œuvres et travaux, au delà des quelques réseaux sociaux et autres sites communautaires.

C'est par le financement partagé et donc en unissant nos moyens que BUZZTUNE propose des solutions de campagnes publicitaires de grande envergure, en mettant nos expériences d'artistes et de communicants au service des indépendants.



BUZZTUNE



Promotion et marketing pour artistes indépendants.



L'idée-force de Buzztune : L'UNION FAIT LA FORCE

Notre objectif : ENSEMBLE COMMUNIQUONS PLUS FORT

Comment : PAR LE FINANCEMENT PARTAGE



Buzztune est société basée à Monaco, elle a pour vocation de promouvoir la production artistique indépendante par le biais du financement mutualisé.

Les moyens financiers ainsi obtenus permettent d'accéder à une promotion de grande échelle auprès des médias nationaux (Presse, Radios, TV, Web).



Notre philosophie est de privilégier la qualité à la quantité, raison pour laquelle l'adhésion aux services de Buzztune se fait sur dossier http://www.buzztune.com/fr/inscription-artiste.html



Toutes les disciplines artistiques sont concernées : Musique, Cinéma, Arts Plastiques, Photo, Mode, Design, Littérature, Spectacle Vivant.



Nombre d'artistes de talent ne parviennent pas à vivre ou même pratiquer leur art, faute de reconnaissance. Pour quelles raisons ? Parce que, tout simplement, on ne les voit pas, on ne les entend pas, on ne les connaît pas, ils ne correspondent pas aux critères requis pour intégrer le circuit conventionnel et leurs œuvres demeurent inconnues du grand public. BUZZTUNE s'adresse en particulier à ces artistes. Il ne s'agit pas d'entrer en guère contre l'industrie, les majors, galéristes ou autres acteurs prédominants du circuit de promotion habituel, mais de venir en complément de celui-ci, pour soutenir, sans critère particulier hormis celui de la qualité, toute une production artistique de grande valeur dont le public pourra enfin faire la découverte.



Artistes/producteurs, vous souhaitez nous rejoindre ? Vous souhaitez en savoir plus sur les services proposés par BUZZTUNE ? Vous souhaitez faire connaître vos œuvres ? Vous souhaitez rejoindre un faisceau d'artistes et de professionnels, prêts à vous aider et accéder aux médias de masse pour faire connaître votre talent ?



Merci à tous de soutenir la production artistique indépendante.





Zoom on Independent Artists.



The website and services provided by BUZZTUNE.COM is a means for us independent artists to acquire grand scale visibility, publicity and promotion at low cost.



The key idea of Buzztune: UNITED WE STAND

Our aim: ARTISTS TOGETHER BUZZ LOUDER

How ? : WITH CROWDFUNDING



By pooling our resources, BUZZTUNE.COM is able to embark on a vast publicity campaign for the website, enabling the public to fully discover our featured artists.

Registration to BUZZTUNE.COM is open to artists of all disciplines, up to a limited number. Admission is based on a criteria of quality, regardless of age and style, along with the annual fee.



The management of BUZZTUNE.COM is completely open and transparent to all its members.



