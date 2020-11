Sandrine SAROYAN

SEFAS, filiale de DOCAPOST, société du groupe La Poste est éditeur de la suite Open Print, solution éditique pour l’optimisation de la gestion de la communication client et d’Hubmail, solution d’industrialisation des documents issus de la bureautique.



Qu’il s’agisse de simples courriers, de contrats complexes composés de manière interactive par un gestionnaire, de devis composés à la volée et en temps réel à partir d’un site web, ou de lots de plusieurs millions de factures produites en masse, les solutions de SEFAS permettent de composer de manière dynamique tous les documents de l’entreprise et de transformer les courriers égrenés issus de la bureautique en courrier industriel.



Véritable chef d’orchestre de la communication client de l’entreprise, les solutions de SEFAS aident les organisations à industrialiser l’ensemble de leur communication sortante, à automatiser la personnalisation de leurs documents ainsi que les processus de diffusion multi canal au sein d’une suite logicielle unifiée et modulaire pour une communication harmonisée, percutante et répondant aux enjeux de la relation clients omni-canal.



Partenaire depuis 1991 des plus grandes organisations mondiales du Fortune Global 500 produisant annuellement des milliards de documents générés par des milliers d’utilisateurs, SEFAS se développe également dans les entreprises de taille intermédiaire de tout secteur en apportant le savoir faire et les performances d’une solution industrielle éprouvée.





