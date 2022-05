Sandrine SAVARY

De l’athlète de haut niveau, je m'attache à garantir l’énergie, la volonté, le rythme d’action, le dépassement de soi et le sens de la performance .



Par la conception, le développement, le pilotage, la coordination de l'offre de formation, je travaille à transmettre le sens de l’excellence et à valoriser les performances des collaborateurs, au service des résultats et de la croissance de leur entreprise.



Mes valeurs : le respect et l’intelligence de l’autre, la beauté de l’esprit vif et du cœur, le sens et la "reliance".



Mes compétences :

Animation collective

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Développement des performances individuelles

Développement commercial

Relais RH / Réseau opérationnel

Techniques de vente

Animation de formations

Développement des compétences

Recrutement

Accompagnement au changement