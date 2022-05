Sandrine SAVARY

Après 15 ans de vie active, j'ai eu l’opportunité de réaliser un bilan de compétence afin de faire un point sur mes acquis professionnels.



Ce dernier m’a également permis d’identifier mes forces et points d’amélioration, ainsi que mes motivations professionnelles et les secteurs d'activité dans lesquels je souhaiterais m'épanouir professionnellement.



Je recherche un poste de Contrôleur de Gestion opérationnel, avec si possible une dominante Commercial et Marketing.



Je cible particulièrement le secteur du luxe, l'industrie pharmaceutique, les entreprises du tourisme, le secteur bancaire, ainsi que les entreprises de communication (artistique, agences de communication, ...). Cette liste n'est bien entendu pas restrictive...



Mes 4 compétences principales que je peux mettre au service de l'entreprise sont :

- Le Contrôle de Gestion : mise en place de tableaux de bord, de rapports d'analyse et de synthèse ; Participation active au processus budgétaire et aux re prévisions.

- La Gestion de Projets : identifier les acteurs clés, élaboration d'un planning prévisionnel et suivi budgétaire de ce dernier.

- Etudes et Analyses : recherche de l’information, analyse et synthèse des données, communication sur les résultats.

- Communication et Formation : rédaction de procédures, élaboration de présentations, animation de réunions.



Je souhaite intégrer une structure stable et dans laquelle je pourrais m’investir pleinement. L’esprit d’équipe est un facteur important de réussite, tout comme la confiance et l’autonomie qui peuvent m’être accordées.



Je reste bien entendu à votre disposition si vous souhaitez me rencontrer.



Mes compétences :

Bonne présentation.communicatif disponible. S

Communication

Impliqué dans les missions confiées

Contrôle de Gestion

Bon relationnel